Un momento de la presentación de la cita Cedida

Igualando récord de participación, el XXII Slalom Scratch Fene vuelve a ser la cita que decida los mejores nombres en el Campeonato Gallego de la modalidad. Con un San Valentín preparado para recibir el sábado a los 94 nombres inscritos, los focos estarán sobre Pablo Castro, Aitor Fornos –As Pontes Motorsport– con su Citröen AX Sport e Iván Picallo –Moeche–, con su Saxo.

Una cita, que contará con siete trofeos especiales, que comenzará su actividad ya desde las ocho de la mañana, comenzando las mangas de entrenamientos a las 10.15 horas y la oficial a las tres y media.