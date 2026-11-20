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Fene decide un año más los mejores nombres del Campeonato Gallego de slalom
Las primeras mangas de entrenamientos se disputan a las 10.15 horas en San Valentín
Igualando récord de participación, el XXII Slalom Scratch Fene vuelve a ser la cita que decida los mejores nombres en el Campeonato Gallego de la modalidad. Con un San Valentín preparado para recibir el sábado a los 94 nombres inscritos, los focos estarán sobre Pablo Castro, Aitor Fornos –As Pontes Motorsport– con su Citröen AX Sport e Iván Picallo –Moeche–, con su Saxo.
Una cita, que contará con siete trofeos especiales, que comenzará su actividad ya desde las ocho de la mañana, comenzando las mangas de entrenamientos a las 10.15 horas y la oficial a las tres y media.