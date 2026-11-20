Imagen de una competición disputada en A Gándara Emilio Cortizas

Hasta en cuatro competiciones estará presente la delegación de la comarca en el apretado calendario de este fin de semana. Con Batallones y A Gándara como sedes, la lámina de agua de la Armada acoge la disputa de la primera jornada de las Ligas Galegas para las categorías alevín y benjamín.

Mientras, desde las 17.00 horas del sábado, se disputa el Trofeo Cidade de Narón-Memoral Javier Lago, de la mano del Náutico de Narón y Concello, con la presencia de más de 150 deportistas. Al concurso de la entidad anfitriona se unen en la representación local el Marina y el Natación Ferrol, con nombres como Dani Meizoso, Tatiana Caneiro, Sergio Losada, Angie Hermández o Marina Carrasco.