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El Trofeo Cidade de Narón llena la piscina de A Gándara
Más de 150 deportistas compiten en el también Memorial Javier Lago
Hasta en cuatro competiciones estará presente la delegación de la comarca en el apretado calendario de este fin de semana. Con Batallones y A Gándara como sedes, la lámina de agua de la Armada acoge la disputa de la primera jornada de las Ligas Galegas para las categorías alevín y benjamín.
Mientras, desde las 17.00 horas del sábado, se disputa el Trofeo Cidade de Narón-Memoral Javier Lago, de la mano del Náutico de Narón y Concello, con la presencia de más de 150 deportistas. Al concurso de la entidad anfitriona se unen en la representación local el Marina y el Natación Ferrol, con nombres como Dani Meizoso, Tatiana Caneiro, Sergio Losada, Angie Hermández o Marina Carrasco.