Los Suárez, celebrando la doble medalla conseguida por Damián Roosenboom Photography

A más de un año de temporada es a lo que ha puesto el broche, uno bien vistoso, en Abu Dhabi el “golden boy” cedeirés Damián Suárez Couto con su casi inmaculado concurso en el Campeonato del Mundo de acuatlón. Una competición a la que, sin duda, le tiene cogida la medida el del Delikia Cedeira y en la que ha vuelto a inscribir su nombre como medallista internacional.

Y si hace poco más de un año, en Pontevedra, Suárez se hacía con el oro, los casi 8.000 kilómetros que separan a la ciudad del Lérez con la capital de Emiratos Árabes Unidos y los más de doce meses de distancia, no han alejado al de la villa del cajón, celebrando con gran satisfacción y alegría un nuevo título mundial. Una primera posición júnior que llegó merced a su tercer lugar en la carrera conjunta en la que formaron esta categoría, los sub 23 y los élite. Una doble satisfacción para este joven canterano del Cedeira que vive prácticamente como un profesional de la disciplina.

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Sólo un segundo

“Es una muy buena forma de terminar”, señalaba su padre y entrenador Xan Suárez desde Abu Dhabi, señalando también los altibajos vividos durante un ejercicio que han podido terminar “muy contentos”. Suárez hizo frente a una carrera en la que comenzó con unos 2.700 metros de atletismo en la que tanteó a muchos de sus rivales, en un pelotón de viejos conocidos y otros no tanto.

El cedeirés cogió el timón del prueba en esta etapa inicial tras los primeros 500 metros y alcanzó la zona de transición en cabeza tras un gran trabajo. Un lugar entre los primeros que mantuvo también en el agua, si bien ya con compañía, conformándose un grupo de cinco nombres en el que Suárez manifestó que se había sentido cómodo durante el kilómetro de duración de esta segunda etapa. No quería más sorpresas un cedeirés que defendía título júnior y además quería más, quería un lugar entre los mejores élite.

Tras la segunda de las transiciones, y con los últimos 2.600 metros por delante, Suárez se puso el cuchillo entre los dientes desde que se quitó el gorro y se calzó las zapatillas. Atacó con todo el cedeirés y a este grito hacia el cajón se le unió su compañero de selección Kevin Tarek Viñuela y el veterano inglés Christopher Perham –con el que ya había compartido podio en Pontevedra–. Marcando los tiempos de carrera, Suárez vio cómo, precisamente el británico, buscando la revancha de Pontevedra, tiraba de una reserva que resultó mayor que la de sus rivales.

El podio era cosa de tres y si en los primeros 500 metros el del Delikia sabía que podía optar a medalla, en los últimos lo certificó. Perham se escapó lo suficiente para, poco más de un año después, proclamarse campeón absoluto, mientras que Suárez y Viñuela protagonizaban la pelea fratricida por detrás. Un rápido combate que se decidió por sólo un segundo y en el que levantó los brazos celebrando la plata el asimismo nacido en 1995 Kevin Tarek Viñuela.

También lo hizo el Cedeirés de 2007, y por partida doble, al ser bronce en la absoluta y oro en una tabla júnior en la que, para poner en perspectiva la gesta del de la villa, el segundo júnior, el ruso Baigidin y el tercero, el azerbaiyano Azazade, terminaron a más de dos minutos de Suárez, en la undécima y decimotercera posición, respectivamente.

Un doble metal con el que el del Cedeira quiere apoyarse y coger impulso de cara a una próxima campaña en la que “vamos a intentar recuperar la mejor versión, ajustar bien las competiciones, los viajes. Seguir mejorando y afianzarse a este nivel”, apunta Xan tras la nueva gesta de un Suárez que ya juega en las ligas mayores y quiere seguir haciéndolo.