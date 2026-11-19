O Esteo se encuentra en un gran estado de forma Jorge Meis

Después de asaltar el liderato la semana pasada, O Esteo emprende rumbo a tierras lucenses para defenderlo. Concretamente, el cuadro pontés se medirá al último clasificado, un Grupo Forma-T Vilalba que necesita ganar para no descolgarse (21.00 horas, Municipal de Vilalba).

A pesar de esa diferencia en la clasificación, los de Iván López no se fían de su rival, pues saben que deberán dar lo máximo para conseguir los tres puntos y así reforzar una posición que se ganaron a base de trabajo. La clave, como apuntan, es estar concentrados y no conceder mucho en defensa.