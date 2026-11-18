Alvaré, en una regata Cedida

La familia local en el Proyecto Brisbane 2032 de la Federación Española sigue creciendo. Así, a la presencia y renovación desde la fase uno en esta iniciativa de la cedeiresa Leire Hermida Rodríguez, de 13 años, se une en la dos la entrada de la ferrolana Sofía Alvaré Llago, de 16, y canterana del San Felipe Ferrol.

Hermida, abajo a la derecha Cedida

Ambas forman parte de una exclusiva lista de 60 nombres de 31 clubes de toda España de cara a la detección y acompañamiento de jóvenes deportistas. Hermida y Alvaré han sido llamadas a una tecnificación en Sevilla entre el 12 y el 20 de diciembre, en la que, además, tendrán la oportunidad de participar en el Abierto Internacional de Andalucía.