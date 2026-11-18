Deportistas, cuerpo técnico, directivo y representantes del Concello, con la nueva embaración local Jorge Meis

El Remo Narón ya tiene su particular “deportivo”. La entidad de A Gándara cuenta ya entre sus posesiones con una nueva adquisición, una trainera todavía a estrenar –“a ver si este fin de semana”, señala Bruno Vidal, presidente del club local– que compartirá garaje con una hermana mayor con dos décadas de trabajo y dedicación en su casco.

Una llegada fruto del financiamiento y apoyo del Galp Golfo Ártabro Norte y la Consellería del Mar y que tuvo su celebración de bienvenida el pasado sábado en las instalaciones del pabellón de Mocidade, arropada por la masa social de la entidad, amistades, familia y también con la presencia del edil de Deportes, Ibán Santalla. Todo ello, además, salpimentado con una degustación de productos de la ría, gracias a la colaboración con uno de sus patrocinadores, la Cofradía de Barallobre.

“Fue una presentación muy concurrida y lo pasamos bien”, señala Vidal sobre la puesta de largo de esta embarcación a la que “todavía estamos poniendo a punto”, añade. Una preparación realizada con todo el esmero que “Martín”, como sí han bautizado a esta trainera, en honor a su expresidente y cofundador del club Martín Martínez, sin duda se merece.

Mientras, los deportistas de la entidad naronesa suman ya tres semanas de trabajo de pretemporada con la citada hermana mayor. Unas tareas de nuevo a cargo del preparador y también remero Marcos Lema. “La gente está muy contenta y emocionada este año, la verdad”, cuenta el presidente, “hay un barco nuevo, hubo mucha gente que volvió de un año sabático y volvimos con muchas ganas”. Un nuevo ejercicio al que los remeros de A Gándara llegarán para formar en la Liga Autonómica B, después de no poder alcanzar una plaza en la A debido al nuevo formato de competición que comenzó su construcción en la anterior campaña.

“Nos quedamos en el limbo y tocó descender, como quien dice. Y este año a disfrutar, con este barco nuevo y con una tripulación con 90 por ciento de canteranos,”, añade el dirigente. Vidal no pone una línea a cruzar por parte de una tripulación local “a la que subió mucho chaval de la base y que ahora están empujando. El objetivo es ir paso a paso, ver dónde nos encontramos, salir, remar bien y el objetivo ya vendrá”, cuenta, añadiendo, asimismo, que, de lo que sí están seguros es de que “siempre aspiramos a dar nuestro máximo nivel”.

La puerta para ellas

La llegada de “Martín” abre nuevas opciones al Remo Narón, que con dos traineras en su poder abre la puerta a, en un futuro, poder contar con una tripulación femenina por primera vez en su historia. “Lo estamos intentando, tenemos esa opción”, señala Vidal, apuntando a una plantilla de ellas conformada por “gente que está remando aquí y se está animando, a ver qué podemos hacer. Entre las niñas y las veteranas ya bajan al agua”.

Y mientras este proyecto toma forma, el que ya la tiene, y quiere que sea mayor, es el de una cantera que desde el club naronés quieren ampliar. “Estamos mejorando año a año y esperamos tener todas las categorías”, comenta Vidal, al mismo tiempo que anima a todas aquellas personas a unirse a la familia naronesa del remo –poniéndose en contacto con el club a través de sus redes sociales–.

Los que ya forman parte de este árbol genealógico son unos patrocinadores que siguen guardando las espaldas de esta entidad para poder seguir poniendo a Narón en mapa del remo. “Seguimos con la Cofradía, Carballeira, Bulbo, Dispesan, Bullkaiser, Fene Motor... Estamos muy contentos, la verdad”, apunta Vidal, señalando la lógica importancia de esta colaboraciones con empresas locales que “siempre ayudan”, subraya. Un trabajo familiar al que ahora se une “Martín”, bote con el que los remeros naroneses esperan, más pronto que tarde, volver a la élite gallega.