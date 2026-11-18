Bryan, durante el encuentro ante el Tui Cedida

El Armecons Balonmán Pontedeume encadenó su quinto duelo ganando y lo hizo, además, delante de una A Casqueira entregada. Los de Álex Piñeiro se impusieron al Asmubal Meaño (38-25) para completar la mano de triunfos que hacen que los eumeses sumen de dos en dos desde hace un mes.

El conjunto de la villa se hizo con el mando desde el inicio y así fue construyendo una renta que llegó a los siete tantos al descanso (19-12). No bajaron la intensidad los eumeses, que siguieron mostrando su alta efectividad también durante el segundo tiempo, firmando casi otra veintena de dianas para esta nueva victoria, colocándose como tercero en un triple empate, junto con Sanxenxo y Tui, que encabezan. Los de Piñeiro se encuentran ahora a cuatro puntos de un líder Abegondo al que visitan este fin de semana en la novena jornada de Segunda Autonómica.

Línea a seguir

Un Abegondo que, precisamente, fue el verdugo de un Ojo de Nómada Narón que a punto estuvo de ser el primero en decapitar al líder. De hecho, los de Basoa mandaron en el marcador durante toda la primera mitad dirimida en Campo da Serra, con una ventaja que los visitantes recortaron hasta la mínima para llegar al descanso 15-14.

Los amarillos aguantaron esta situación de cabeza en un gran partido hasta que, fruto de las numerosas bajas con las que contaban, les aguantó la gasolina. Un cansancio que, junto con las numerosas exclusiones –contando también con dos descalificaciones directas–, terminaron por decantar en su recta final un encuentro que el Narón había tenido durante muchos minutos en su mano (27-31).

“Fue un partido agridulce donde se demostró el nivel que se puede llegar a dar si seguimos trabajando a este ritmo”, señaló el técnico. Ahora el grupo de Basoa rompe así la dinámica positiva en la que llevaba inmerso dos jornadas y visita, desde su octava posición, a un Arousa que encadena tres duelos sin ganar.