Pardo (67), Yáñez (68) y Alvite (71), coparon el podio infantil | Juanlu Pedrosa

Casi un centenar de jóvenes deportistas secundaron la que fue la primera cita clasificatoria de la zona uno de la cita Nada e Corre, buscando en la villa local su billete para la fase final autonómica a disputarse en Ribeira el 13 de diciembre. Una prueba disputada en la piscina local y sus inmediaciones para el tramo de carrera en la que la delegación local estuvo presente en casi todos los podios.

En alevín copó los seis lugares de privilegio con los nombres del Triatlón Ferrol y Cedeira María Benasach, Carme Lorenzo, Lara Freire, Dylan Alarcón, Raúl Alvite y Roi Agra. Un pleno también se dio también en prebenjamín con Marina Martínez, Eványelin Minotta, Lucía Alage –Náutico de Narón–, Antón Freire, el naronés Xalo Cabarcos y Carlos Benasach, y en infantil, con Maia Pardo, Vega Yáñez y Lucía Alvite e Iván Gómez, Iago Freire e Iago Goiriz.

Unos nombres protagonistas entre los que también estuvieron las benjamines Candela Martínez, Leire López –oro y bronce–, el triunfo de Adrián Alarcón y el primer y el segundo lugar de Adrián Canosa y Miguel Benasach en la competición disputada en Cariño.