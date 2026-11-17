Adrián Vidal, durante un encuentro Daniel Alexandre

El exigente desplazamiento del Panadería Santy sin gluten a tierras madrileñas trajo a los jugadores naroneses de vacío de regreso a casa. Y es que la formación de A Solaina cedió en sus duelos ante el One Vision Parla (4-2), Rivas (5-1) y Villa de Valdemoro (5-1), a pesar de los intentos de Adrián Vidal, Martín García y Enzo López en una nueva jornada de Primera Nacional que cerraron en la quinta posición.

Por su parte, sus compañeras del Celta Ingenieros se impusieron en uno de los duelos disputados en una nueva concentración de Primera femenina, ganando al La Atalaya Gijón en un igualadísimo duelo (3-4) que se decantó para Bella Martín, Valeria Piñón y Celia Sanz y con lo que se colocan sextas.

En Segunda, sus compañeros del Tijeritas La Pelu de Sixto recibió, precisamente, al conjunto asturiano en A Solaina, si bien en esta ocasión en ajustado marcador favoreció a los asturianos, en lugar de al grupo de Antón Novo, Pablo Heredia y Ángel Piñón. Mientras, en el cuadro gallego de Tercera Nacional, el Firacris sumó un importantísimo triunfo ante un Lucus (4-2) con el que ahora empata en cabeza –junto con el Milagrosa–.