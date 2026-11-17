Sonia Bra, en el centro, celebra una victoria con sus compañeras Cedida

Sonia Bra Piñeiro dejó el nombre de la ciudad naval en una posición destacada en la primera parada de la Liga de Invierno 3x3 FEB disputada en Madrid. La ferrolana, que compite en el Vigo 3x3 junto con Carla García de Castro y Sara Alonso Romero, cayó en cuartos de final de esta competición.

A pesar de tenerse que enfrentar a rivales muy complicadas, el conjunto vigués sorprendió en el primer partido al superar, tras un duelo disputadísimo, a La Celeste (9-10) gracias a dos tiros libres de García. Tras un breve descanso, le tocaba jugar contra el Bàsquet Sa Real IBZ, un oponente al que superaron con más comodidad (15-6). Con la clasificación a los cuartos de final en el bolsillo, todavía tenían que afrontar un tercer partido para ver que rival le tocaba.

En ese último compromiso de la fase de grupos se midieron al Titans Adareva, que hizo valer su condición de favorito (20-8). Debido a esa derrota, se tuvieron que enfrentar al poderoso Valencia Basket, ante el que perdieron por 9-21, finalizando así su participación. La final fue entre el Titans y el Valencia, ganando el primer equipo.