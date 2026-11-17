Una de las partidas disputadas en la asociación vecinal Jorge Meis

Las instalaciones de la Asociación Vecinal de Limodre, en Fene, acogieron la que fue la tercera edición del Memorial José Arda. Una cita con casi una treintena de participantes y en la que Miguel Picos Maiztegui, que partía como primero en el ranking inicial, mantuvo esta posición.

El del Círculo Ferrolán de Xadrez sumó seis puntos de siete posibles, cediendo sólo ante Alberto Herrera en la tercera, y consiguiendo su triunfo en una emocionante última ronda en la que fue el único capaz de ganar de los aspirantes. Picos se hizo con la victoria en la general y en la tabla sénior. Un podio final en el que también estuvo Adan Arias Sanmartín e Iván Sánchez Fernández, en la segunda y tercera posición, respectivamente.

La cita, organizada por el Círculo Ferrolán y Escola en colaboración con el Concello de Fene, premió asimismo a Fernando Alvariño –Grupo Bazán–, Juan Sánchez –CFX–, Hugo Antón –CFX–, Teo Pazos –Narón– y Artai Dopico –Escola Ferrolá– siendo los primeros en los escalones de edad de los grupos de veteranos, sub 18, sub 16, sub 14 y sub 12, respectivamente, en esta cita homenaje.