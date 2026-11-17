Los corredores, durante una parte del circuito de Esmelle Jorge Meis

El pasado fin de semana, Esmelle se convirtió en el epicentro del ciclocross gracias a acoger la sexta prueba del Superprestixio. En la parroquia ferrolana se juntaron algunas de las mayores estrellas de esta disciplina y en la que sobresalieron varios nombres locales.

Esta décima edición del Val de Esmelle arrancó por todo lo alto, un quinto puesto de Brais Castiñeira (Esmelle) y un sexto lugar de Noa Amado (Cambre) en la categoría infantil. Ambos se quedaron a las puertas de subir al cajón de sus respectivas divisiones. En la misma situación se encontraron, en cadete, Xoel Lourenzo (Cambre), Carlos Aguilar (Cambre), Ángel Galdo (Pulpeiros) y Juan Criado (Esmelle). De todos ellos, el resultado más destacado fue otra quinta plaza para Lourenzo, que finalizó a menos de un minuto del vencedor.

El podio estaba muy cerca y así se demostró, pues en cadete femenino, Lara Fernández (Cambre) fue la mejor de la competición, tras endosarle diez segundos a Aroa García, líder del Superprestixio. Aquí también compitió Sara Cerezo (Cambre), que acabó quinta. En máster 30 se prolongó el buen hacer de la comarca, pues Yago Pico (As Pontes) se alzó con la primera plaza, mientras que su compañero Marcos Gómez finalizó en la cuarta tras una gran carrera de ambos.

También hay que destacar el noveno puesto de Marcos Fernández (As Pontes) en máster 40. Sin duda, una buena actuación de los deportistas comarcales que se cerró con el tercer puesto de Xorxe Lourenzo (Esmelle) y la entrada entre los doce mejores de Daniel Galdo (Pulpeiros) y Juan Romero (Cambre), en máster 50.

Viveiro

Eso sí, a todos los participantes no les dio mucho tiempo a celebrar, pues al día siguiente emprendieron rumbo a Viveiro para disputar una prueba en la que repitieron muchos nombres locales. Además, la mayoría de ellos consiguieron mejores resultados y prolongaron así su alegría.

Por ejemplo, Noa Amado finalizó en la quinta plaza en infantil, mientras que en cadete Lara Fernández repitió su victoria y se aupó a la segunda posición de la general, con Sara Cerezo en la sexta posición. De igual manera, tanto Xoel Lourenzo, Carlos Aguilar y Ángel Galdo reafirmaron sus posiciones en la división masculina, acabando entre los quince mejores.

Al igual que hizo Lara, Yago Pico repitió victoria en Viveiro, pero en esta ocasión lo hizo tras superar a Marcos Gómez, que finalizó segundo. En máster 40, Marcos Fernández se mantuvo entre los diez mejores, mientras que en máster 50, Xorxe Lourenzo fue cuarto, con Juan Romero, decimoquinto, y Daniel Galdo, en el “top 30”.