Arnoso Barro, recibiendo su trofeo Cedida

El XV Desafío Campomar-Armada se quedó en esta ocasión en las fronteras del club deportivo de O Val. Una cita que se dirimió en dos citas, en las que los nombres del Campomar dominaron, con Gumersindo Méndez Doce y Antonio Arnoso Barro en las primeras plazas de la primera y Juan Ramón Sousa Ferreiro y Francisco Javier Blanco Sánchez, en la segunda.

El propio Arnoso fue el ganador en la categoría scratch, mientras que en hándicap las primeras plazas fueron para Luis Sierra Carral –Armada– y Blanco, en Primera Categoría, y Francisco Castro Seoane y Pedro Montero González, en Segunda. Méndez, Teresa Álvarez y Borja López fueron destacados como mejor sénior, dama y sub 28, respectivamente.