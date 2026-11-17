Pontón, en las instalaciones madrileñas Cedida

Miguel Graña del Solar –Natación Ferrol– y Javier Pontón Rodríguez –Marina Ferrol– fueron los encargados de colocar a estos dos clubes de la ciudad naval entre los mejores de todo el país con motivo del Campeonato de España Open Astrapool.

Una cita dirimida en piscina de 25 metros y que tuvo lugar en el centro deportivo M86 de Madrid y en la que los nadadores ferrolanos hicieron frente a tres competiciones. Fue Graña el que tuvo una doble salida al agua madrileña, merced a sus buenos registros en 100 y 200 braza. En esta última distancia fue donde firmó su mejor registro, siendo trigésimo sexto en la general. También fue destacable su resultado sub 20 en el hectómetro, con un undécimo lugar, siendo quincuagésimo tercero en la tabla conjunta.

Por su parte, el nadador de Batallones tomó la salida en la prueba de los 50 metros mariposa. Una cita en la que, después de ganar su serie, el integrante del Marina Ferrol inscribió su nombre como trigésimo quinto, con un tiempo de 24.58 segundos. Unas buenas actuaciones por parte de los deportistas locales que consiguieron llevar el nombre de Ferrol entre los mejores y seguir asimismo aprendiendo.