Pabellón A Malata Kárate Liga Gallega infantil Jorge Meis

El mejor kárate autonómico regresó a Ferrol y lo hizo con las promesas más destacadas de esta disciplina disputando la primera jornada de la Liga Galega. Con más de medio millar de nombres llegados de más de una treintena de entidades de toda la comunidad, así como del vecino Portugal, la pista del pabellón de A Malata se convirtió en un gigante tatami en el que los clubes de la comarca firmaron una brillante actuación, colocando en sus mochilas más de 50 preseas.

Una quincena de estas medallas fueron de color dorado, con el Renbukan, Escuela Superior de Kárate de Narón, Bunkai Ferrol, Casino de Ares, Franza, Grupo Bazán y Cedeira finalizando con uno o varios nombres en esta posición de privilegio. Fue la primera de las entidades ferrolanas la que encabezó el medallero local, con cuatro oros en un botín que completó con otra plata y otra primera posición en el cuadro de iniciación.

Los hermanos Ramón y Julia Vázquez Menéndez fueron los mejores en las citas de kumite avanzado -45 y -32 kilos juvenil y alevín, respectivamente, un triunfo que también pudieron celebrar en casa sus compañeros Pablo Beceiro Posada –recientemente también medallista en la Liga Nacional en Ourense–, Pelayo Freire Cruz y Arthur Viana Marqués en los cuadros de -45, +45 y -70 kilos, respectivamente, con este último formando en la primera jornada de la cita de iniciación.

En este mismo cuadro, Martín Menéndez Manso –Escuela Superior de Narón– fue el más destacado asimismo en kumite, con su primera posición en el grupo de -40 kilos juvenil. Una plaza en lo más alto del podio que también pudieron disfrutar sus compañeras Nicole Silven Sande – menos 47 kilos–, Lucy Rey López –+52– y Alejandro Dopico Montañés – menos 68– en las citas de edad juvenil y júnior, respectivamente.

Fue Jorge Juan Morales Seijas, del Bunkai Ferrol, el que completó el medallero dorado en el grupo avanzado, con su triunfo en la competición júnior de kumite de +76 kilos. Una primera parada en la Liga Autonómica en la que la delegación local menos experimentada tuvo un destacado papel, como así lo demuestran los otro cinco oros firmados por el Grupo Bazán, Artes Marciales Fene, Kárate Franza, Shiai Narón y Ares. Isabela María Bulai Ganatanú, de la primera de las entidades, fue el único metal dorado en la modalidad de kata conseguido en A Malata, que también vio cómo la cadete Maia Savitchev Auz, el infantil Hugo Pérez Durán y los juveniles Liam Tabares Paz y Lucas García Labián –que asimismo consiguió subirse al cajón en kata– hacían lo propio en sus respectivos pesos en la modalidad de kumite.

Y si bien el Kárate Cedeira no pudo alcanzar una de estas quince primeras posiciones, sí que regresó a casa con dos medallas, una plata y un bronce conseguidas por los hermanos Uxía y Xabier Pérez González en edad infantil y cadete.

Sin poder terminar con una presea dorada, sí que lo hicieron con dos para cerrar su gran concurso en A Malata, con fue el caso de Lía Penabad González –plata juvenil en avanzado– y el aresano Enol Berdeal Fraga, con su segunda posición en kumite iniciación y la tercera plaza en kata. Un gran inicio para toda la cantera local que pudo, además, llevarlo a cabo en casa, delante de sus clubes, amistades y familia.