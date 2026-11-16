El Basketmi, en una imagen de archivo, luchó hasta el final Cedida

El Abeconsa Basketmi Ferrol no está teniendo mucha suerte en este inicio de campeonato. Por segunda jornada consecutiva, el equipo de la ciudad naval cayó derrotado, en esta ocasión frente al Vital Fundazioa Zuzenak, en los últimos segundos de un nuevo partido muy disputado (56-52).

Después de esa amarga derrota de la semana pasada, el conjunto ferrolano quería desquitarse y sumar su primer triunfo de la temporada. Así, empezó con muchas ganas y acierto, pero su rival también quería lo mismo y no iba a vender la victoria tan barata. De esta manera, los intercambios de canasta se fueron sucediendo hasta que, mediado el primer acto, el equipo vitoriano mantuvo su efectividad y los visitantes perdieron la suya (17-11).

Por suerte, sólo fue un espejismo, ya que liderados por João Pinto, el Basketmi comenzó su remontada a base de buenas defensas y una puntería recuperada. En este parcial, todos los ferrolanos aportaban y castigaban cada error de un conjunto vasco que, logró empatar la contienda en la última jugada de la primera mitad (26-26). Tras el descanso, la igualdad se instaló en ambos equipos. Si uno anotaba un triple, el otro respondía de la misma manera.

Así, con un continuo intercambio de golpes se llegó al final del tercer cuarto con el partido empatado (39-39). Solo quedaban diez minutos y había que darlo todo. El Basketmi buscó llevar la iniciativa y consiguió pequeñas ventajas, pero a falta de un minuto, encajó un parcial de 9-0, que permitió al Zuzenak darle la vuelta al marcador y ganar.