Alonso, Tenreiro y De Bernardo, con su técnico Alberto Castro Cedida

Casi con un pleno de billetes locales para el próximo Nacional absoluto de judo finalizó una fase de sector oeste en la que la delegación local tuvo una destacada actuación.

En el tatami dispuesto en el Pazo dos Deportes de Riazor, en A Coruña, Mario Tenreiro Leira, Alba González de Bernardo –AD Ferrolterra–, Daniela Sevillano Fernández y Miguel Trillo Valeiro –Bitácora Ferrol– se ganaron su derecho a disputar un Campeonato de España en el que tendrán la oportunidad de volver a competir muy cerca de casa, en esta ocasión en Lugo.

Trillo, segundo por la derecha, en el cajón coruñés

El júnior Tenreiro fue el mejor en el cuadro de -81 kilos, tras imponerse en la final a otro gallego, Marcos Vitores Sota. Por su parte, en la competición de -90 kilos, Trillo, asimismo todavía en la citada categoría de base, finalizó como el mejor tercero en este grupo, después de ceder en semis y ganar en la repesca a José Iglesias.

Sevillano, a la izquierda FGJ

En la competición femenina, tanto González de Bernardo como Sevillano ocuparon la segunda posición en sus respectivos pesos de +78 y -70 kilos, cayendo sólo en la final de estos grupos y logrando su pasaporte para Lugo. Un billete que se le escapó por muy poco a Sofía Alonso en -63 kilos, ya que a pesar de ser tercera no podrá disputar el Nacional. Tampoco lo hará otro retornado, Tomás Mucientes, que se quedó a una pelea de disputar una nueva presea de bronce en el tatami coruñés.