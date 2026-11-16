Nora Freire, Sara Freire, Lola Pedre y Martina Barro, en la cita coruñesa Cedida

De las pistas compostelanas a las coruñesas de Elviña, la cantera del Ría Ferrol, Olympo de As Pontes y Atletismo Narón sigue sin bajarse del cajón en la cuarta edición del Circuito Deputación da Coruña.

Antes de tener la oportunidad de correr en casa, concretamente en A Malata, Gonzalo Díaz Prados y Ezequiel Otero Méndez –Ría– fueron los más rápidos en los 50 metros sub 10, con su compañero Antón Vilar Teijeiro rozando el cajón en la cuarta plaza.

Un podio que sí que llenaron sus compañeras Lola Pedre López, Sara Freire Rodríguez y Nora Freire Piñeiro, en su caso en peso sub 10. Un concurso en el que también hubo otro oro local, gracias a Raúl Rama González –Narón–.

Su compañero Pedro Tuimil brilló también en la cita de longitud sub 14 en el tercer lugar, un protagonismo que también tuvo Antón Encinas en los 500 metros sub 10, así como los ponteses del Olympo Antón Vázquez y Xoel Fernández, en su caso en sub 12. Un calendario que este fin de semana recalará en las pistas ferrolanas para que la cantera siga creciendo.