Imagen de archivo de un partido del Rugby Ferrol Daniel Alexandre

La Liga Galega de rugby continúa demostrando que no te puedes relajar ni un instante, ni contra el líder ni contra un equipo de media tabla. Cualquier error se paga y eso es lo que le ocurrió al Rugby Ferrol, que cayó frente al Campus Universitario Ourense (56-13) en un partido muy complicado, en el que tuvieron varios errores de placaje. Además, al otro representante de la comarca, el Fendetestas, tampoco le fueron mejor las cosas, pues cayó en el último suspiro contra el Pontevedra (24-32).

Esta quinta jornada ya comenzó mal para el Rugby Ferrol, pues “al contrario que en otros partidos, sólo pudimos ir 18 jugadores por temas personales y bajas por lesión”, empezó Chester, uno de los técnicos del cuadro de la ciudad naval, antes de añadir que “eso lo complicó un poco, pero también tuvimos un problema de actitud y sobre todo de placaje. Teníamos enfrente a un rival muy duro, una delantera muy rocosa y una tres cuartos muy rápida y muy dinámica. Y eso nos llevó a encajar los seis ensayos en la primera parte y ahí ya es muy difícil darle la vuelta a eso”.

Los suyos trataron de hacerlo en la segunda mitad, después de un cambio de mentalidad y de “empezar a jugarles de tú a tú. Sin embargo, no pudimos convertir nuestros ensayos y eso, unido a lo que pasó antes, nos acabó costando la derrota. Ahora, hay que olvidarlo, ir a por el siguiente partido contra el Santiago Zalaeta e ir a ganar”, dijo Chester.

Si su equipo estuvo lejos de la victoria, el Fendetestas se quedó a las puertas de conseguirlo frente al Pontevedra. Los ponteses realizaron una grandísima primera parte en la que “mandamos en todas as fases do xogo, o que parecía indicar que o partido caería do noso lado”, indicó Xosé Montero, al tiempo que añadió que “na segunda entrega, cometemos moitas indisciplinas que se pagaron con expulsións e perdimos a posesión. Os visitantes aproveitaron esa siituación para darlle a volta ao partido cando restaban oito minutos. Intentamos reaccionar, pero encaixamos outro ensaio e nos quedamos sen bonus defensivo e sen triunfo”, se lamentó.