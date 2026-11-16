Díaz, a la derecha, con su medalla de bronce en Negreira Cedida

El atleta pontés Esteban Díaz Pérez –Atletismo Narón– sigue aumentando su palmarés nacional y desde hace unos días cuenta en su vitrina con un nuevo bronce en este apartado. Díaz voló en el trazado elegido para la disputa de una Carrera Popular de Negreira que a su vez se convirtió, este año, en Campeonato de España máster sobre cinco kilómetros en ruta.

Y lo hizo para cruzar la línea de meta como tercer clasificado y firmar su mejor marca personal –15:59– en el cuadro M45, peleando además hasta los últimos metros por la plata e incluso el oro logrado por Amador Pena –este corredor y el propio Díaz ocuparon las dos primeras plazas en el pasado Gallego–, que le quedó finalmente a diez segundos y a sólo tres de la plata. Un bronce que se une a la tríada de metales que ya posee el pontés a nivel estatal en la cita de 3.000 obstáculos –el más reciente su título este año–.

Una carrera en la que también formó una Rebeca Soto Viñas –Atletismo Sada– que rozó el cajón en el cuadro F50, siendo cuarta con un registro de 20:47, en una cita en la que se impuso María Soledad Leiro. Fernando Pérez Fernández –Ferrol Atletismo– tomó la salida en el cuadro M40 en el que a punto estuvo de inscribir su nombre en el “top 10” nacional, siendo finalmente duodécimo, con 17:01 en el cronómetro de Negreira. Un metal firmado por el pontés en un gran campeonato para la delegación gallega, con un total de 24 preseas.