El derbi no se decidió hasta los últimos minutos Pablo Portela

La séptima jornada de la Primera Autonómica de baloncesto centró toda su atención en el pabellón Javier Gómez Noya debido a la disputa del derbi entre el Costa Ártabra y el Basket Ferrol. Y es que ese partido, como no podía ser de otra manera, estuvo marcado por la tensión, la emoción y los nervios. Finalmente, los vencedores fueron los jugadores del BBCA, que impusieron su experiencia y veteranía sobre unos jóvenes deportistas ferrolanos (85-78).

A pesar de que había una diferencia en la clasificación –los de Isma Fernández pelean por meterse en la segunda fase, mientras que los de Suso Varela luchan por la salvación– en el parquet no se notó nada. De hecho, “en el primer cuarto estuvimos muy bien, con un gran juego y metiendo muchos puntos”, aseguró el preparador del Basket Ferrol. Esas palabras fueron recogidas por el técnico del BBCA, que aseguró que “contábamos con que saliesen con muchas ganas después de la dura derrota contra Obradoiro. Eso, unido a que nosotros estuvimos bastante desacertados y un poco nerviosos por tener más que perder que ganar, pues provocó mucha igualdad”.

Con todo, esa dinámica comenzó a cambiar en el segundo acto “cuando recuperamos nuestro estilo de juego en ataque y estuvimos más sólidos en defensa”, dijo Izzy, a la vez que Suso reconoció que “en ese cuarto nos atascamos un poco ofensivamente debido a la zona que plantearon “. Aun así, a pesar de esa mejoría en un lado y ese atascamiento en el otro, el partido llegó muy igualado al descanso (39-37), lo que dejaba las opciones de ambos muy abiertas para adjudicarse el primer derbi ferrolano de la temporada.

Tras el paso por los vestuarios, ambos entrenadores buscaron hacer modificaciones para cambiar la dinámica. Mientras el BBCA apretó más en defensa para ahogar a su rival, el Basket Ferrol dejó de insistir tanto en atacar la pintura para buscar más lanzamientos exteriores. Eso, sin duda, fue clave, pues evitó que su rival pudiese superar la barrera de los diez puntos. Además, esa puntería les dio ánimos renovados y dieron un pasito en la parcela defensiva, aunque les salió un poco caro, ya que les señalaron muchas faltas y propició un carrusel de tiros libres que acabó con 44 a favor del equipo de Caranza y sólo trece para el que entrena en Neda.

No obstante, a pesar de esas circunstancias, ni el Costa Ártabra lograba distanciarse en el marcador, ni el Basket Ferrol acercarse, por lo que se llegó a un último cuarto de infarto. En él, “tuvimos que luchar y remontar, pero lo hicimos con mucha energía y estuvimos a punto de ganarlo, pero nos faltó esa veteranía que tenían ellos para saber jugar un poco mejor esos momentos tan tensos. Aun así, a pesar de perder, me voy supercontento porque sólo llevamos un año con el sénior y hemos evolucionado mucho. Tenemos que seguir trabajando en la segunda vuelta para intentar ir a por el cuarto puesto”, reconoció Suso Varela.

Isma Fernández, por su parte, indicó que “hicimos valer nuestra experiencia en la categoría, porque al final ellos son un equipo muy joven. Mantuvimos la calma y controlamos la situación para llevarnos la victoria”. En este sentido, el preparador se mostró “muy contento porque a pesar de las bajas de Álex Rivas, Isma Diatta y Pelayo, pudimos seguir dando una gran rotación de minutos e importancia en el juego a la mayoría de la plantilla, incluso sumando muchos minutos de calidad a los júnior. Ahora, tenemos que pensar en el choque contra el Cambre, que será muy complicado, pero confío en este equipo y en esta plantilla”, zanjó.

Cara y cruz

Quién no pudo celebrar la victoria fueron las chicas del equipo sénior del BBCA, puesto que cayeron en su visita al Clickfer Laracha (81-47). Y es que el equipo dirigido por Samuel Penin pagó muy caro el inicio del partido, en el que “encajamos un parcial de 20-2 debido a que ellas salieron con mucha más intensidad y determinación superior a la nuestra. Eso acabó condicionando mucho el partido, dejándolo sentenciado en los primeros minutos”, se lamentó el técnico del conjunto de la ciudad naval.

En este sentido, añadió que “la principal diferencia también residió en que ellas fueron mucho más agresivas a la hora de cargar el rebote, corrieron mejor el contraataque y supieron aprovechar nuestros numerosos despistes defensivos. Cometimos demasiados errores, especialmente atrás, que nuestro rival supo castigar una y otra vez”. Por ello, Penín reconoció que “tenemos que hacer más autocrítica porque sabemos que podemos ofrecer una versión más competitiva. No queda otra que seguir trabajando y recuperar sensaciones en el siguiente partido”.

Por último, esta nueva jornada de baloncesto autonómico se cerró con la victoria sobre la bocina del Baxi Ferrol Brico Depot sobre el Giraldo C.B. Vilagarcía (62-64). La igualdad fue máxima en este duelo, pero la calma de las ferrolanas en el tramo final fue clave para ganar y escalar a la primera posición de la tabla.