Brais García posa con sus premios Cedida

Brais García cerró su temporada casi de la mejor manera posible. Después de ser el mejor en el campeonato de karting de Castilla y León y ser el subcampeón en el Gallego, ahora el local firmó un segundo puesto en la Carrera de Campeones que se disputó en el circuito de El Silvar.

García demostró todo su talento en la pista leonesa, al finalizar en la segunda posición en esta prueba, siendo sólo superado por Saúl Vaz, que realizó una gran carrera. Además de ese trofeo, el naronés se llevó como premio realizar un test en un vehículo FIA Rally2. Asimismo, no fue el único representante de Ferrolterra que estuvo en El Silvar, pues hasta allí también fueron Álex y Markos Castro, Minh Pita e Iker Fraga, cuajando buenas actuaciones.