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Diario de Ferrol

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Fútbol Sala

O Esteo asalta el liderato tras ganar en A Fraga

El cuadro pontés aprovechó el pinchazo del Benavente para subir a lo más alto de la clasificación

Redacción Ferrol
15/11/2026 19:09
O Esteo cuajó un gran partido en casa
O Esteo cuajó un gran partido en casa
Jorge Meis
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O Esteo sigue estando de dulce. En el encuentro frente al Salamanca Energía Duero no sólo logró una cómoda victoria (6-2), sino que también asaltó el liderato de la Segunda División B después del tropiezo del Atlético Benavente frente al Albense. 

A pesar de que el conjunto pontés empezó el choque de la peor manera posible, con un gol en propia, rápidamente se rehízo impulsado por una afición que llenó A Fraga. Primero empató la contienda por medio de Martín y luego, en un abrir y cerrar de ojos, anotó tres goles más –dos de Jandro y Alonso– para mandar en el duelo. 

Una vez por delante en el marcador, los de Iván López decidieron controlar más el partido y castigar cada vez que podían. El Salamanca trató de reaccionar en la segunda mitad y recortó distancias con la diana de Daniel, pero aparecieron Adri y Matos para sellar la victoria de O Esteo y así permitirle asaltar la primera posición de la categoría de bronce. 

O Esteo 6-2 Salamanca

O Esteo: Regueira; Adri, Matos, Jandro, Alonso –equipo titular–, Sergio, Martín, Mateo, Adrián Rodríguez, Beceiro, Rubén y Xeito. 

Salamanca Energía Duero: Sergio; Pablo, Moreiro, Diego, Cristian –equipo titular–, Iván, Hernández, Luis, Daniel, Dalmiro, Josep, Miguel, Alejandro. 

Goles: 0-1, min.5: Mateo, en propia puerta. 1-1, min.10: Martín. 2-1, min.12: Jandro. 3-1, min.15: Alonso. 4-1, min.17: Jandro. 4-2, min.24: Daniel. 5-2, min.29: Adri. 6-2, min.39: Matos. 

Árbitros: Daniel López e Iria de Luis. Amonestaron a Dalmiro, Luis, Moreiro, Adri, al delegado de O Esteo Roberto Paz y al entrenador del Salamanca José María Sánchez.

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