O Esteo asalta el liderato tras ganar en A Fraga

O Esteo cuajó un gran partido en casa Jorge Meis

O Esteo sigue estando de dulce. En el encuentro frente al Salamanca Energía Duero no sólo logró una cómoda victoria (6-2), sino que también asaltó el liderato de la Segunda División B después del tropiezo del Atlético Benavente frente al Albense.

A pesar de que el conjunto pontés empezó el choque de la peor manera posible, con un gol en propia, rápidamente se rehízo impulsado por una afición que llenó A Fraga. Primero empató la contienda por medio de Martín y luego, en un abrir y cerrar de ojos, anotó tres goles más –dos de Jandro y Alonso– para mandar en el duelo.

Una vez por delante en el marcador, los de Iván López decidieron controlar más el partido y castigar cada vez que podían. El Salamanca trató de reaccionar en la segunda mitad y recortó distancias con la diana de Daniel, pero aparecieron Adri y Matos para sellar la victoria de O Esteo y así permitirle asaltar la primera posición de la categoría de bronce.