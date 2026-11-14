Oro histórico para Sara Guerrero y el relevo mixto español

Sara Guerrero y sus compañeros celebran el oro Cedida

Sara Guerrero acaba de entrar en la historia del triatlón español. La naronesa, que formó parte del cuarteto nacional mixto junto a David Cantero, Antonio Serrat y Marta Pintanel, colaboró a que España se proclamase, por primera vez, campeona de esta prueba en las Series Mundiales. Además, lo hizo en Abu Dhabi, un día después de finalizar en la undécima posición individual tras una gran carrera.

Sin ninguna presión y muchas ganas comenzó la participación del cuarteto estatal en la última prueba de este evento mundial. Después de estudiar las diferentes opciones, finalmente fue la del Náutico Narón la que empezó. Guerrero prolongó su buen momento de forma en este primer tramo de la carrera, pues se mantuvo en las posiciones de cabeza entre las que también se encontraban las representantes de Estados Unidos, Australia y Bélgica.

Tras un sprint final, Serrat cogió el testigo de Sara y luchó para mantener a la selección entre los equipos punteros, ya que el resto de combinados apretaron más en el último parcial. Tras una gran actuación de Antonio, fue el turno de Pintanel, que continuó con el buen trabajo de su compañero y permitió a España estar entre las cuatro mejores a falta de un último cambio.

Ahora todo dependía de David Cantero, y este no falló. Apretó los dientes para recuperar diez segundos a Alemania y otros tantos a Australia. El representante español estaba volando tanto sobre el agua como en la bicicleta, pero sobre todo lo hizo en la carrera a pie, donde aprovechó una sanción a William para cambiar el ritmo y permitir que España se colgase un oro histórico.