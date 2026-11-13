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Triatlón

Undécimo puesto para Sara Guerrero en las Series Mundiales de Abu Dhabi

La naronesa rodó en el grupo de cabeza durante toda la prueba

Redacción Ferrol
13/11/2026 13:13
Guerrero, Carballo y Pintanel, antes de la prueba
Guerrero, Carballo y Pintanel, antes de la prueba
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Sara Guerrero sigue demostrando que puede competir con las mejores triatletas del mundo, pues en la prueba de las Series Mundiales disputada en Abu Dhabi, la del Náutico Narón finalizó en la undécima posición después de estar durante toda la carrera en el grupo de cabeza.

Esta competición comenzó muy bien para la naronesa, pues ya en la parte de natación se encontró muy cómoda, hasta el punto de que salió del agua en la décima plaza dentro de un grupo, en el que también se encontraba Ana Carballo, encabezado por la brasileña Vitoria Lopes. Estas líderes subieron una marcha más en el cambio a la bicicleta, segmento en el que tuvieron que hacer frente a mucho polvo y un calor que provocaba muchos desgaste.

Aun así, tanto Carballo como Guerrero seguían en las primeras posiciones, luchando por distanciarse de un grupo perseguidor, en el que estaba Marta Pintanel. Así, tras apretar en la última vuelta, la distancia era de 39 segundos, lo que les daba margen para centrarse en atacar. Y eso fue lo que hicieron nada más acabar los 20 kilómetros de ciclismo, ya que en un abrir y cerrar de ojos ocuparon la tercera y octava plaza, respectivamente.

Con todo, todavía quedaba mucha prueba por delante y había que gestionar muy bien la energía para poder apretar en el tramo final. Sin embargo, ninguna lo hizo porque la rusa Diana Isakova y la neerlandesa Jeanne Lehair rompieron la carrera y pelearon por la victoria, que finalmente fue para Isakova. Mientras tanto, Pintanel, que protagonizó una gran remontada, fue novena, con Guerrero undécima y Carbalo decimotercera.

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