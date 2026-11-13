O Esteo busca la sexta victoria seguida ante el Salamanca

O Esteo confía en el apoyo de su afición para ganar al Salamanca Jorge Meis

O Esteo está viviendo su mejor momento de la temporada, el conjunto pontés encadena cinco triunfos seguidos que le permiten ocupar la segunda posición de la clasificación y situarse a solo un punto del líder, el Caja Rural Atlético Benavente. Ahora, pondrá en juego su racha frente a un Salamanca Energía Duero, que suma cuatro partidos sin perder (18.00 horas, A Fraga).

No será un partido fácil para los de Iván López, pero entre esa buena inercia tanto de juego como de resultados y jugar en casa, el técnico espera que los suyos den ese paso al frente y vuelvan a demostrar que merecen estar en el segundo puesto de la tabla. Para ello, deberán superar a un Salamanca muy aguerrido y que tratará de llevar la iniciativa del duelo, algo que le funcionó en sus últimos cuatro encuentros, en los que cosechó dos empates y dos victorias.