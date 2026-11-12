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+Deportes

Un Remo Narón con galas a estrenar presenta su nueva trainera en el pabellón da Mocidade

La entidad celebra un acto desde las 20.30 horas con una degustación de productos de la ría en colaboración con la Cofradía de Barallobre

Redacción Ferrol
12/11/2026 21:19
La tripulación local, durante la competición autonómica de este verano
La tripulación local, durante la competición autonómica de este verano
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El Remo Narón se refuerza para una próxima campaña de traineras en la que, debido a las recientes modificaciones de la LGT, competirá en la Liga B, buscando dar el salto a la máxima categoría.

 La entidad naronesa contará para este ejercicio con una nueva embarcación, adquirida gracias a una subvención del Galp y que su afición podrá conocer de cerca en el acto de presentación que se celebra el sábado en el pabellón da Mocidade desde las 20.30 horas. 

Un evento en el que, además, se podrá disfrutar de una degustación de productos de la ría, en colaboración con la Cofradía de Barallobre. La entidad de A Gándara contará así el próximo ejercicio con dos traineras para sus entrenamientos, con lo que, como apuntan, esperan que el nivel de su cantera pegue un gran salto. Una plantilla que estará conformada por un 90 por ciento de nombres canteranos, contando también en la entidad con un nutrido grupo de veteranos y veteranas.

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