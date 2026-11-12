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+Deportes

Las seis bazas de la comarca para estar en el Campeonato de España

Tomás Mucientes, Miguel Trillo, Daniela Sevillano, Mario Tenreiro, Sofía Alonso y Alba González, en el sector oeste de judo en Riazor

Redacción Ferrol
12/11/2026 21:23
Trillo, en el podio autonómico
Trillo, segundo por la izquierda, en el podio autonómico
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La delegación comarcal de judo se encuentra a un paso de cerrar su participación en el próximo Campeonato de España absoluto de la disciplina. Tras una gran actuación en el pasado Autonómico disputado en Lugo, Bitácora Ferrol y AD Judo Ferrolterra quieren dar un paso más y seguir compitiendo en este completo mes de noviembre. 

Así, tras las seis preseas conseguidas en el tatami de Lugo, Tomás Mucientes Sisto, Miguel Trillo Valeiro, Daniela Sevillano –Bitácora–, Mario Tenreiro Leira, Sofía Alonso Placer y Alba González de Bernardo –AD Ferrolterra– vuelven a la pelea, en esta ocasión en una fase de sector oeste del Nacional absoluto. Y lo hacen frente a los nombres de Asturias, Cantabria y Castilla y León que, asimismo, consiguieron estar entre los mejores en sus respectivas citas autonómicas.

La delegación gallega competirá en casa, ya que esta cita se disputará en el Pazo dos Deportes de Riazor durante toda la jornada del domingo. Una emocionante jornada a la que Mucientes –que regresaba a la competición tras casi una década apartado– llega como campeón en 73 kilos, al igual que su compañero Trillo –90– y González. Por su parte, Sevillano busca una de las tres primeras posiciones tras ser segunda en Lugo en 70 kilos, en donde Alonso y Tenreiro se colgaron la medalla de bronce gallega

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