Esteban Díaz, Javier Tuimil, Fernando Pérez y Rebeca Soto repiten en el Nacional máster

Soto, a la izquierda, competirá en individual y clubes Cedida

Esteban Díaz Pérez, Javier Tuimil Calvo –Atletismo Narón–, Fernando Pérez Fernández –Ferrol Atletismo– y Rebeca Soto Viñas –Sada– repiten, un año más, presencia en un Campeonato de España de cinco kilómetros máster que vuelve a recalar en tierras gallegas.

Si el pasado año esta cita se disputó en Bertamiráns, en esta nueva edición lo hace en Negreira el domingo, coincidiendo con su carrera internacional. Una prueba que suele traer buenas noticias a los locales ya que, cabe recordar, hace doce meses Díaz firmó su mejor registro personal y fue el mejor local, siendo sexto en M40, seguido, además por el ferrolano Pérez. Serán un centenar de nombres los que peleen por las primeras plazas, disputándose también la prueba por clubes, en este caso sólo con Soto en liza.