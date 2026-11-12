El ciclocross vuelve a Esmelle ahora con el Trofeo Superprestixio

El circuito ferrolano acogió otras citas gallega como el campeonato de XCO Jorge Meis

El nuevo Trofeo Superprestixio de la Federación Autonómica de ciclismo llega a la comarca. Un programa de once carreras por toda Galicia en el que la décima edición del Ciclocross Val de Esmelle será su sexta parada. La prueba ferrolana, que ya aportaba puntos en otras campañas para la Copa Galicia, lo hace ahora para esta competición más amplia y asimismo lo hace para el ránking de la Real Federación Española de la disciplina.

Casi una veintena de participantes locales tendrán la oportunidad de competir en casa, en un trazado que como señaló Manuel Dorrio, director técnico del evento “conta con 2.800 metros con zonas técnicas de moito curveo e de salto de troncos”. Una cita ya consolidada en el calendario gallego y que comenzará el sábado a las 10.00 horas con los correspondientes entrenamientos –se cerrará a las 15.30 con el grupo máster masculino 40–, con el local de la AVV Val de Esmelle como centro de operaciones. Serán el mugardés Eloy Rodríguez Fernández –Pulpeiros– y el pontés Marcos Gómez los que formen en el cuadro élite de esta cita.

También tomarán la salida en el que se espera, por las condiciones meteorológicas previstas, un complicado trazado un Yago Pico –As Pontes– que llega en la segunda posición del cuadro Máster 30. Unos lugares de privilegio en los que también está Lara Fernández López –Cambre–, siendo tercera en la tabla provisional, con su compañera y también local Sara Cerezo en la cuarta plaza.