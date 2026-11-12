Cariño, primera parada de la cantera local para el Gallego de Nada e Corre

Imagen de una las citas disputadas en verano en la villa Cedida

Cariño sigue aumentando su afición por el triatlón. La villa local, tras la puesta en marcha de su escuela municipal de la disciplina, celebra ahora una nueva competición. Será el domingo con la disputa de la primera jornada clasificatoria del Nada e Corre en su zona 1. Más de un centenar de deportistas buscarán el billete para la final autonómica, esa que tendrá lugar a mediados de diciembre en Ribeira.

Una primera piedra de toque para la cantera comarcal en la que estarán el Natación Cedeira Muebles García, Triatlón Ferrol y Náutico de Narón. Cidade de Lugo Fluvial y Triatlón Vilalba completan la larga lista de participantes en esta carrera inaugural.

Con salida y llegada en las inmediaciones de la piscina municipal cariñesa, el programa de competición comenzará a las 12.30 horas con la salida prebenjamín y se prolongará hasta las 13.10 horas con la cadete. En caso de no lograr su billete para la final gallega en esta cita, la delegación local todavía contará con una oportunidad en Lugo a finales de este mes.