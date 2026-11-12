A Malata abre el calendario de la Liga Galega infantil

Un combate del Gallego disputado en Esteiro Jorge Meis

Poco más de un mes después, Ferrol vuelve a ser capital del kárate autonómico. En esta ocasión, y con el pabellón de A Malata como escenario, la ciudad naval acoge la primera jornada de la Liga Galega de la disciplina. Una competición que reunirá a más de medio millar de deportistas llegados de 35 clubes de toda la comunidad, así como del vecino Portugal.

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Grupo Bazán, Bunkai, Renbukan, Escuela Superior de Kárate de Narón, Shiai, Artes Marciales Fene, Casino de Ares, Cedeira y Franza serán las entidades de la comarca que busquen sumar sus primeros puntos y triunfos en esta competición gallega, para las categorías juvenil, cadete, júnior, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil.

Serán los nombres de mayor edad los que entren primero en liza en A Malata, desde las nueve de la mañana del domingo, prolongándose hasta las dos y media. En horario vespertino saldrán al tatami el resto de grupos, desde las 16.30 hasta las 21.00 horas.