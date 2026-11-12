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+Deportes

A Malata abre el calendario de la Liga Galega infantil

Más de medio millar de deportistas competirán en la cita autonómica ferrolana

Redacción Ferrol
12/11/2026 21:30
Un combate del Gallego disputado en Esteiro
Un combate del Gallego disputado en Esteiro
Jorge Meis
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Poco más de un mes después, Ferrol vuelve a ser capital del kárate autonómico. En esta ocasión, y con el pabellón de A Malata como escenario, la ciudad naval acoge la primera jornada de la Liga Galega de la disciplina. Una competición que reunirá a más de medio millar de deportistas llegados de 35 clubes de toda la comunidad, así como del vecino Portugal. 

El medallero local destacó especialmente en la modalidad de kumite

Siete títulos se quedan en Esteiro en el Gallego de kárate

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Grupo Bazán, Bunkai, Renbukan, Escuela Superior de Kárate de Narón, Shiai, Artes Marciales Fene, Casino de Ares, Cedeira y Franza serán las entidades de la comarca que busquen sumar sus primeros puntos y triunfos en esta competición gallega, para las categorías juvenil, cadete, júnior, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil.

Serán los nombres de mayor edad los que entren primero en liza en A Malata, desde las nueve de la mañana del domingo, prolongándose hasta las dos y media. En horario vespertino saldrán al tatami el resto de grupos, desde las 16.30 hasta las 21.00 horas.

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