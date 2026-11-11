El Sport Fight se alza con el título autonómico por equipos

El club ferrolano, en lo más alto del podio Cedida

El título de la categoría sénior, los bronces en los segmentos U15, U17 y U20 –en las pruebas por equipos– y las 17 medallas –siete de oro, cinci de plata y otras tantas de bronce– conquistadas a nivel individual llevaron a la ACD Sport Fight de Ferrol a proclamarse campeón en el Campeonato Gallego por equipos de grappling, certamen que se celebró el pasado domingo en Sanxenxo. Los podios conseguidos por los deportistas de la entidad de la ciudad naval llegaron tanto en categorías de base como en la sénior y asimismo en la de veteranos.

La categoría sénior registró la conquista de cuatro títulos. Fueron los conseguidos por Manuel Permuy (130 kilos), Marcos Carrozzino (100, grupo en el que Carlos José Dalgado consiguió la plata) y Luis Antonio Moreira (77) en la competición masculina, mientras que en la femenina María González se hizo con el título en el grupo de 58 kilos. Los bronces en el grupo de edad absoluto fueron para Joian Kauelina (92 kilos), Alberto Díaz Mbang (84), Ramón Placer (77), además de Noemi Ángela (64) en la competición para mujeres.

Por edades, en la categoría U17 la escuadra local se hizo con cuatro metales al conseguir las dos primeras plazas en los dos pesos. Los de Adrián Piñeiro en el grupo de 58 kilos de peso corporal y el de Iker Grimaldi en el de 76, fueron de oro. Las platas, mientras, fueron en estos cuadros por Alejandro Soto y Kevin Fuentes. Por su parte, en el grupo U20, Sara Dopico (del cuadro de 58 kilos) se proclamó campeona gallega, mientras que Yeray Sánchez consiguió la medalla de bronce en el grupo de 71 kilos.

Por último, en cuanto a la competición de veteranos A, Yoandris Salazar se hizo con la medalla de plata en la categoría de 77 kilos, mientras que también fue subcampeón José Antonio Castro, en este caso en el grupo destinado a púgiles de menos de 71 kilos de peso corporal.