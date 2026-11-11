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Balonmano

Doble triunfo a domicilio para los dos equipos de Ferrolterra en Segunda

Armecons Pontedeume y Ojo de Nómada Narón se mantiene en la parte media-alta de la tabla

Redacción Ferrol
11/11/2026 23:05
Balonmano Pontedeume 2
El cuadro eumés, durante un partido
Cedida
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Con sendas victorias a domicilio saldaron los equipos de Ferrolterra, Armecons Pontedeume y Ojo de Nómada Narón, sus partidos de la séptima jornada liguera de Segunda Autonómico. De de esta manera, ambos se sitúan en la tercera y la séptima posición de la tabla clasificatoria, respectivamente, cuando el campeonato acaba de cruzar el ecuador de la primera vuelta liguera.

El cuadro eumés firmó un contundente y sobresaliente triunfo en el partido que lo enfrentó al Lucense (13-31). A pesar de la igualdad que se registró en los compases iniciales del duelo, la escuadra de Ferrolterra se fue distanciando de su rival poco a poco –al descanso mandaba por un resultado de 6-14– hasta llegar a los 18 goles de distancia que se registraron al final.

Más dificultades encontró la escuadra naronesa para derrotar al Meaño (29-32). El planteamiento de la formación local sorprendió de entrada a los narones, que se rehicieron para acabar venciendo.

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