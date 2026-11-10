Pontón y Graña, triple ocasión en el Campeonato de España

Graña, a la derecha, en el Trofeo Marcos García NF

El fin de semana tiene como protagonista la piscina corta. Concretamente la lámina de agua del Centro de Natación M-86 de Madrid en la que se disputa desde el jueves y hasta el domingo el LXIX Campeonato de España absoluto Open Astrapool.

Una de las competiciones más importantes en el calendario estatal y en la que, como viene siendo habitual, habrá presencia de la comarca. Y aunque esta será ligeramente menor que el pasado año, en liza estarán dos nombres del Natación Ferrol y del Marina, que buscarán dejar el nombre de sus clubes y de la ciudad naval lo más alto posible. Serán los jóvenes Miguel Graña del Solar, del club de Caranza, y Javier Pontón Rodríguez, de la entidad de Batallones, los que se lancen al agua en un total de tres pruebas. Será Graña el que repita en este Estatal y el que haga doblete en la piscina madrileña, entrando en liza en las dos distancias más largas de braza, 100 y 200 metros.

Por su parte, Pontón buscará cuajar una buena actuación en el medio hectómetro de mariposa. Una prueba que se disputará en la última jornada del programa estatal, el domingo, en la que también cerrará su concurso en Madrid Graña, con los 100 braza. El del Natación Ferrol será el encargado de abrir la presencia comarcal el viernes con los 200. Una prueba con la significativa ausencia de, entre otros nombres, su compañero Sergi Navarro, que con una pretemporada más corta de lo habitual debido a asuntos académicos, centra su preparación en un siempre espectacular Campeonato Gallego de invierno.