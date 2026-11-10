Nuevo metal copero para Mario Tenreiro

El judo local sigue brillando tanto en el calendario autonómico como nacional y el pasado fin de semana la delegación de la AD Ferrolterra volvió a cruzar la frontera para disputar la Supercopa de España júniór disputada en Asturias. Con la ciudad de Gijón como sede, Mario Tenreiro se volvió a subir al cajón estatal. Su presea en esta ocasión fue de plata, ya que sólo el catalán Eric Castillo fue capaz de doblegar a local.

Lo hizo en una final de -81 kilos en la que Tenreiro se adelantó con un wazari, pero un posterior error del de la AD Ferrolterra ayudó a que su rival se llevase el triunfo en un inmovilización. Una prueba asturiana en la que su hermana Amelia finalizó quinta en -70 kilos, con David Herrera y Pablo López fueron séptimos en una prueba en la que Xabi Leira no pudo superar su primera pelea.

Podio Rías Altas ADF

Además de la cita en Gijón, la entidad local participó en la primera jornada de la Liga Rías Altas, dirimida en Cambre. Con 35 nombres en liza, Emma Sánchez, Marco Pérez, Inés Pérez, Sofía Díaz, Alberto Troncoso, Julio Freire y José Luis García, consiguieron el triunfo, con Alejandro Rivera, Jose Cancio y Adrián Martínez la plata en esta cita de debut de la cantera.