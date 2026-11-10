Múltiples éxitos para la comarca en el XXXIII Torneo sub 2400 de partidas clásicas

Imagen de archivo de un torneo de ajedrez Emilio Cortizas

El ajedrez comarcal continúa sumando éxitos en cada torneo al que va. En esta ocasión, los jugadores y jugadoras tanto del Círculo Ferrolán como de la Escola Ferrolá y Narón dejaron su impronta en el XXXIII Torneo sub 2400.

A pesar de haber un aumento de participantes, los representantes de Ferrolterra no se dejaron amilanar y dominaron en casi todas las categorías. Así, en sénior, Pablo Garrido (Círculo) se proclamó campeón tras superar a Tristán Alonso (Padrón) en el desempate. El tercer lugar fue para Ángel Cerejido (Escolá Ferrolá).

A este éxito se le unieron las victorias de Tito Franco (Narón) y Martín Arzúa (Círculo), en veterano y sub 18, respectivamente. Mientras tanto, en la categoría sub 16 dominó el ourensano Isaac Fernández. En sub 14, sub 12 y sub 10 volvieron los oros locales gracias a Hugo Antón (Círculo), Teo Pazos (Narón) y Manuel Fernández (Círculo).

Pablo Garrido fue el vencedor en sénior Cedida

Además, esta no fue la única competición que disputaron, pues Vicente López e Isidoro García (Grupo Bazán) compitieron en el Torneo da Escola de Relacións Laborais de A Coruña, finalizando dentro del “top 30”.

Sin duda, estos competiciones fueron un anticipo de lo que vendrá este fin de semana, pues las partidas clásicas dejan otro vez su turno a las rápidas con motivo de la celebración del III Memorial José Ardá, que tendrá lugar en Limodre. Desde la organización de este evento piden premura para todos aquellos interesados en anotarse, ya que debido al espacio sólo podrán participar 43 personas.