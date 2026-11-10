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Tiro con arco

Lúa Teijeiro, camino del pleno tras un nuevo triunfo en la Liga Galega

La tercera jornada de la competición autonómica se disputó en Taboadela con podios para Narón, Ferrol y Sílex pontés

Redacción Ferrol
10/11/2026 20:35
El equipo del Arco Narón celebra sus éxitos en Taboadela
El equipo del Arco Narón celebra sus éxitos en Taboadela
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La Liga Galega de tiro con arco en sala llegó el pasado fin de semana a su ecuador, con la disputa de la tercera jornada de esta competición autonómica. Un punto en el calendario de esta cita en la que, de nuevo, la representación de Arco Narón, Ferrol y Sílex de As Pontes estuvo presente entre los nombres más destacados de una prueba que se celebró en Taboadela. 

De nuevo, la canterana naronesa Lúa Teijeiro Aneiros fue la gran dominadora en la categoría de recurvo sub 18, en la que se volvió a subir a lo más alto del cajón tras las dos tiradas dirimidas en el recinto ourensano. Un podio en el que asimismo repitió su compañera Lía Lage Pernas, con un nuevo bronce y con Iria Zaragoza López y Lorena Quintela Anido en la sexta y séptima plaza, respectivamente.

Asimismo, volvieron a estar en estos puestos de privilegio la sub 15 Paula Pérez Díaz –con Alba Oca Barreiro rozando el cajón en la cuarta posición– y Timofei Soloviov en longbow sénior masculino. En el caso del pontés Daniel Castro (Sílex), tras su ausencia en la segunda de las pruebas, volvió a colgarse un metal. 

Lo hizo como tercer clasificado en la modalidad de arco compuesto, en donde firmó el primer lugar en la primera tanda y este lugar de bronce en la segunda. Por su parte, Manuel Brage finalizó segundo en recurvo plus 50, completando una nueva y exitosa jornada autonómica para la delegación local que volverá a la sala la próxima semana en Meis. 

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