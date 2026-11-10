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+Deportes

Los clubes ferrolanos de atletismo se unen para solicitar soluciones al uso del campo de A Malata

Desde el Concello señalan que la medida es "preventiva e temporal" y anuncian una futura reunión con las entidades

Redacción Ferrol
10/11/2026 21:33
Los trabajos en el área de lanzamientos son los más afectados por esta restricción
Los trabajos en el área de lanzamientos son los más afectados por esta restricción
Jorge Meis
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Ría Ferrol, Ferrol Atletismo y Equilibrio Ferrol, los tres clubes de esta disciplina que actualmente cuenta la ciudad naval, han unido su voz para solicitar una reunión con el Concello de Ferrol de cara al uso parcial que en la actualidad están pudiendo realizar de las instalaciones de A Malata, en concreto del campo. 

Desde estas entidades trasladan “su preocupación y total disconformidad con la decisión por parte de la Concejalía de Deportes en la prohibición del uso del campo, que sólo puede ser usado por el club de rugby”.

Señalando que el uso en la práctica atlética se realiza por grupos de escuelas, sin clavos y que esta situación dificulta los entrenamientos, especialmente de lanzamientos, solicitan “que se valore un sistema regulado que permita la convivencia de ambos deportes”, como ya sucedía.

También señalan la falta de información de las obras que iban a realizarse, por lo que solicitan una reunión para revisar esta situación. Desde el Concello señalan que estas conversaciones se llevarán a cabo “nos próximos días para escoitar as súas necesidades, analizar as distintas posibilidades e buscar unha solución consensuada” para el uso del campo por parte de todos.

Una situación que, como apuntan desde el gobierno local “responde únicamente a unha medida preventiva, temporal e que busca evitar problemas de organización para evitar e garantir un uso adecuado e coordinado do espazo deportivo”.

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