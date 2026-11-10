El karateka Pablo Beceiro sigue brillando en su estreno 

Beceiro, a la izquierda, en el podio ourensano RBK

El vigente campeón gallego infantil Pablo Beceiro va camino de cerrar un gran año. El deportista del Renbukan Ferrol fue el encargado de colocar a la comarca en el medallero de la segunda jornada de la Liga Nacional.

Una cita que tuvo lugar en Ourense y en la que el ferrolano se colgó la plata en kumite -45 kilos en, cabe recordar, su primer año en la categoría. Beceiro alcanzó una final en la que se midió con el extremeño Gonzalo Gilgado para ser segundo.

Previamente se había impuesto en sus tres combates. Una competición en la que asimismo destacó el séptimo lugar de Enzo Silva –Escola Superior de Kárate de Narón–, casualmente en este mismo peso, y quedándose a una pelea de las medallas, tras ceder en la repesca.