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Tenis de mesa

El Cidade de Narón vuelve con triunfo en una jornada monomarcador

Todos los encuentros disputados por el conjunto naronés se resolvieron por 4-2

Redacción Ferrol
10/11/2026 20:43
Imagen del duelo del Pandería Santy sin gluten
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Daniel Alexandre
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Cidade de Narón y San Xoán no tuvieron que desplazarse en la que fue la última jornada de sus respectivas competiciones nacionales, disputando ambas entidades todos sus duelos en casa, cimiento, sin duda, de las cuatro victorias firmadas para cerrar el fin de semana. 

Las deportistas de División de Honor retomaron su calendario liguero tras siete días de pausa en esta cita, ya que las locales acudieron a un torneo a Portugal junto con otras compañeras de la cantera. Y esta parada le sentó bien a Candela Montero, Julia Guerra y Lucía Saura, ya que en su retorno se impusieron al Pontevedra (4-2) para subir su segunda victoria al casillero y separarse un poco más de la zona peligrosa, siendo séptimas. 

El mismo marcador, pero al contrario, se pudo ver en el partido de sus compañeros del Panadería Santy sin gluten recibiendo al líder invicto Collado Mediano. Una condición que mantuvo a pesar de los intentos de Adrián Vidal, Enzo López y Brais Rodríguez, que siguen en la cuarta plaza. Fue el fin de semana del 4-2 en sus dos variantes en A Solaina, con el Tijeritas La Pelu de Sixto firmando también este resultado para ganar al Arteal, rival directo, y desde su sexta posición, seguir mirando más hacia arriba en la tabla de Segunda Nacional. 

En el grupo gallego de Tercera Estatal, Firacris y Armacon Narón también ganaron a sus rivales Ribadeo y Vilalba, respectivamente, por sendos 4-2 para cerrar la tercera jornada en la quinta y cuarta posición. Los que siguen sin estrenarse son los deportistas del San Xoán, cediendo por 1-5 ante el Breogán Oleiros. 

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