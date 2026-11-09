Polos opuestos para Basket Ferrol y BBCA antes del derbi

El Basket Ferrol no pudo hacer nada ante el acierto y el poderío físico del Obradoiro Daniel Alexandre

La jornada previa al gran derbi ferrolano de la Primera División autonómica dejó resultados dispares para el Basket Ferrol y el Costa Ártabra. Mientras que el conjunto dirigido por Suso Varela cayó frente al poderoso Solpor Obradoiro (46-94), los de Isma Fernández superaron al Gamacisa Galogrín (80-90). El BBCA femenino, por su parte, también sucumbió en su duelo, en esta ocasión se midió al Arxil (61-70) y el Baxi Ferrol Brico Depot ganó al Compañía de María (71-61).

Después de haber cosechado una importante victoria la pasada semana, el Basket Ferrol afrontó su segundo partido seguido en casa con muchas ganas de continuar su línea ascendente antes del derbi. Sin embargo, el rival no era el más fácil, pues se medían al complicado Obradoiro, que además bajó de Nacional a sus dos mejores jugadores, lo que hacía el reto más difícil. Eso, unido a su fortaleza física, hundió las esperanzas locales.

El preparador Suso Varela indicó que “no pudimos competir ni físicamente ni en acierto. El primer cuarto ya marcó el encuentro porque nos meten seis triples de siete, eso, unido a que no estuvimos agresivos y ante estos equipos se paga muy caro, provocó ese marcador final”, se lamentó. Con todo, el preparador ferrolano sacó cosas positivas, ya que “además de no haber mala actitud, pudimos intentar cosas diferentes de cara a próximos encuentros. Ahora, vamos a intentar olvidarlo y centrarnos ya en el derbi de esta semana”.

Precisamente, su próximo rival, el BBCA, llega en un gran estado de forma después de vencer al Galogrín a domicilio. Los de Isma Fernández sabían que no podían fallar y tenían que recuperar esa fortaleza defensiva para ganar. Así, desde el primer cuarto, sus pupilos salieron a imponer un ritmo vertiginoso en ataque y ser muy duros atrás. En esta tesitura destacó Jorge Aller, que anotó cinco triples y permitió a su equipo conseguir grandes ventajas que el cuadro local intentaba enjugar sin mucho éxito.

Tras el descanso, el Galogrín buscó frenar el ritmo visitante, pero no lo consiguió. De esta manera, el BBCA logró una ventaja de 30 puntos, que casi se esfuma en el último cuarto después de "una relajación excesiva. Sin duda, eso fue lo peor del partido, pero estamos contentos porque era una victoria importante", dijo Isma Fernández.

Sus compañeras del sénior femenino, en cambio, no pudieron celebrar la victoria tras caer ante el Arxil, uno de los equipos candidatos a estar en la parte alta. "Sabíamos que iba a ser exigente, pero había que salir sin complejos. Eso nos ayudó, aunque ellas fueron por delante en el marcador, siempre con pequeña ventajas", dijo Samuel Penín, al tiempo que añadió que "quitando algún momento del tercer cuarto, realizamos un gran partido. Estamos demostrando que podemos plantarle cara a equipos muy fuertes. Ahora tenemos que conseguir mantener este nivel durante más minutos, seguir creciendo y transformar estos encuentros competidos en victorias”. Por último, el Baxi Ferrol superó a un Compañía de María muy competitivo y que estuvo a punto de dar un susto al cuadro ferrolano en su propia casa.