Pablo Vázquez vuela en Dakar para ser cuarto en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Vázquez, durante la competición disputada en Senegal COI

Prácticamente le salieron alas a Pablo Vázquez Maiztegui en los Juegos Olímpicos de la Juventud. El deportista del Atletismo Narón cruzó la meta de esta importante competición internacional en la cuarta posición, siendo el único de los competidores en liza capaz de plantarle cara a unos corredores africanos que, como bien vaticinaba el propio Vázquez, eran los rivales a batir por su calidad y condición de anfitriones en Dakar.

El deportista del club naronés se echó la carrera a las piernas en los primeros metros, colocándose en cabeza en la calle interior buscando ya su posición, después de tomar una salida en la que, a modo de talismán, Vázquez se tocó el corazón y la oreja. “Ojo con él”, decían los comentaristas de estos Juegos Olímpicos. Y no estaban desencaminados en esta cita "sufrida" a casi 40 grados.

Tras un arranque como punta de lanza, el etíope Junedin Abdo, el keniata Wesley Kipkech y el ugandés Michel Kibet decidieron que no querían tener sorpresas con el rival a batir, en un grupo el que se unieron posteriormente el marroquí Abdoussi y el tunecino Sayahi. Estos cinco nombres comenzaron a abrir una pequeña brecha con Vázquez colocado en un segundo grupo perseguidor. El atleta local realizó la primera y segunda vuelta al ritmo perfecto, pasando el kilómetro a 2:55 preparándose para recuperar posiciones.

En la recta final de la competición, y ya con estos tres nombres con una cierta distancia sobre el resto, Abdo demostró que había llegado a Senegal para ganar y dejó plantados a Kipkech y Kibet –este último sufriendo una caída en uno de los obstáculos que no le privó del podio–. El cajón era para ellos y por detrás, Vázquez, que seguía a buen ritmo, fue el mejor del grupo perseguidor, cruzando la meta con un registro de 5:46.05, superior a la gran marca firmada en el título nacional, si bien siendo su segunda mejor cifra personal y quedándose de nuevo muy cerca del récord gallego.

Una exigente carrera como queda demostrado por las ocho mejores marcas personales con las que terminaron los competidores, incluyendo los tres primeros, así como los tres que finalizaron por detrás del deportista del Atletismo Narón. Una medalla de chocolate que sabe a mucho más para un Pablo Vázquez que demostró en Dakar saber mantener la cabeza fría y las piernas ligeras.