Pablo Mera entra al Olimpo blanco

Pablo Mera disputó un minuto y 22 segundos en su estreno con el Real Madrid Sara Gordon / Real Madrid

El 8 de noviembre de 2026 será un día que ni Pablo Mera ni sus progenitores, Héctor Mera y Ana Seco, van a olvidar. Y es que la perla ferrolana debutó con el Real Madrid en la ACB frente al UCAM Murcia. Además, lo hizo tras entrar a última hora en la convocatoria por la lesión de Chuma Okeke. Pedro Martínez no dudó ni un instante y llamó al ex del Basket School para completar esa lista. Y es que como indicó tras el partido, “Pablo hizo la pretemporada con nosotros y ya había jugado algún amistoso. Tiene personalidad, pero es muy joven y no me gusta generar expectativas con los jóvenes. Tiene que seguir su camino y mejorar”.

Lo que no sabía el catalán es todo lo que pasaría después, puesto que con su llamada hubo tres deportistas nacidos en Ferrol convocados en una jornada ACB –los otros dos fueron Alberto Abalde y Diego Niebla–, algo que no sucedía desde hacía 33 años, y rompería algún récord de precocidad. Pero eso sucedió al final, al principio, con su sola presencia en el banquillo, sus padres, ya sintieron que “era un regalo. Estar ahí con jugadores que admira, que son sus referentes, y que estuviésemos ahí era impensable”, reconoce su madre todavía en un estado de incredulidad, puesto que “veíamos muy difícil que pudiese salir, porque al final el Real Madrid estaba invicto y era un partido complicado”.

Sin embargo, Martínez le dio la oportunidad de debutar. Sus progenitores pudieron vivir ese momento a pie de cancha. Algo que les parece increíble. En este sentido, recuerdan que “nos emocionamos mucho porque antes de que eso pasase, vimos que el público empezó a gritar para que Pablo saliese. Al final, lo hizo y se llevó el aplauso de todo el mundo, ya que coincidió con la salida de Sergio Llull. Nos quedará siempre en la memoria”, apuntan.

Un debut similar

Pero su alegría no quedó ahí, ya que Pablo, en su segunda acción, cogió el balón, hizo un ‘stepback’ y anotó su primera canasta. Un triple que trajo muchos recuerdos a toda la afición madridista. Y es que la secuencia fue parecida a la vivida el 30 de abril de 2015, cuando debutó un tal Luka Doncic. De hecho, la estrella eslovena es el jugador más joven del Real Madrid en anotar un triple, pues lo hizo con dieciséis años y 61 días, apenas 198 más joven que el ferrolano, que escaló a la segunda posición de esa clasificación y a la sexta de toda la ACB. Además de ser el séptimo más joven en jugar con la camiseta blanca.

Pablo Mera y Sergio Llull, en el momento del cambio Sara Gordon / Real Madrid

Con todo, como dicen Héctor y Ana, “eso no importa. Es cierto que nos los comentó mucha gente y que la acción había sido parecida a la de Luka, pero eso es lo de menos. Ni lo comprobamos de lo felices que estamos”. Aun así, no pueden ocultar la alegría y el orgullo que sienten por su hijo, por todo el esfuerzo que pone. Eso lo notan ellos y muchas personas que compartieron algún momento con él. Todos están muy felices y no quisieron dejar la oportunidad de mandarle un mensaje.

En este sentido, tanto Héctor como Ana indican que “nos está escribiendo muchísima gente cercana y conocidos, pero también de fuera, para felicitarnos. También los clubes se acuerdan de él. Eso nos hace sentirnos muy queridos y también a Pablo, que se lo merece. Estamos superagradecidos con todos”.

Pies en la tierra

Eso sí, ambos son conscientes de que “ahora hay que tener los pies en la tierra y seguir trabajando, porque aquí no hay nada cierto ni seguro. Hay que disfrutar de esto, que es un regalo, pero seguir igual aunque todavía no seas consciente de lo que estás viviendo. Hay que seguir esforzándose y dándolo todo, teniendo esa constancia para que vuelva a ocurrir”.

El joven Mera seguro que ahora trabajará más que nunca para que vuelva a pasar. Además de contar con el apoyo de sus familiares, también lo hace con los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, que no dudaron en acogerlo con los brazos abiertos. Sus padres estuvieron en ese momento para presenciarlo.

Así, relatan que “cuando acabó el encuentro fuimos a la zona de vestuarios con el resto de familias para esperar a que saliesen. No quisimos hablar con ningún jugador, pero sí que los saludamos y nos dieron la enhorabuena”, dicen y añaden que “todos se portaron de manera fenomenal con Pablo. Aparte de ser buenos deportistas, son grandísimas personas. Lo han acogido súper bien. Y no podemos decir nada más. Es increíble”, finalizan Héctor Mera y Ana Seco el relato de un día que siempre van a tener en la memoria, pues su hijo entró por la puerta grande en la historia, no sólo del Real Madrid, sino de la ACB. Además, volvió a colocar el nombre de Ferrol en lo más alto. Ahora, queda que siga su camino, que seguro que estará lleno de éxitos y alegrías.