Pablo Mera debuta con el Madrid en la Liga Endesa

Pablo Mera, jugador de baloncesto del Real Madrid EC

Con solo 16 años, el ferrolano Pablo Mera vivió una jornada que difícilmente va a olvidar. Ya lo iba a ser al formar parte de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la séptima jornada de la Liga Endesa que enfrentó al cuadro blanco con el UCAM Murcia. Pero el base de la ciudad naval cumplió su sueño al saltar a la cancha a poco más de un minuto del final de un partido que el Real Madrid ya tenía encarrilado y terminó ganando por 90-71.

Pero la fiesta fue un mayor para Pablo Mera cuando, a falta de medio minuto para el final del choque, resolvió el ataque que había conducido con un lanzamiento de tres puntos que entró limpiamente en la canasta contraria. Sus compañeros celebraron esta canasta que confirma la proyección del jugador, que va quemando etapas para llegar a cotas altas en el baloncesto español.