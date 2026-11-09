O Esteo sale vencedor de un partido muy loco

O Esteo se encuentra en la segunda posición Jorge Meis

A un solo punto del liderato se sitúa O Esteo gracias a la victoria con la que saldó su visita al River Sala Zamora. El equipo de la villa minera encadenó su quinto triunfo frente a un rival situado en la zona baja de la tabla clasificatoria, pero que lo puso en muchos problemas a lo largo de encuentro. Tanto, que la escuadras de As Pontes no fue capaz de resolver el encuentro hasta los últimos minutos, cuando en menos de cinco marcó tres tantos que le dieron la vuelta a los dos de desventaja que tenía en el marcador del duelo.

Fue un partido que discurrió de una manera alocada, con alternativas en el marcador y en el que O Esteo se rehízo del tanto con el que su adversario se había adelantado. Sin embargo, a pesar de la ventaja con la que llegó el descanso, la formación pontesa vio cómo las cosas se le complicaban cuando, en uno de los arreones locales, el River Sala Zamora encadenó tres goles. De esta manera, a diez minutos del final, el cuadro local tenía dos goles de ventaja.

Ahí apareció la mejor versión de O Esteo para darle la vuelta al marcador pero, sobre todo, y una vez en ventaja, aguantar las embestidas del adversario. Así se llegó al final, con el cuadro de la villa minera sumando los tres puntos que le hacen seguir arriba.