La cantera local avisa en la primera jornada del Circuito Deputación en en la pista de Santiago

Gonzalo Díaz, Ezequil Otero, Mario Otero y Martín Vila, del Ría Ferrol Cedida

El Circuito Deputación da Coruña en pista comenzó el pasado fin de semana su programa con la disputa de la jornada inaugural en las pistas universitarias de Santiago. Un estreno en el que la cantera de la comarca volvió a demostrar su buen estado de forma y potencial, especialmente en las citas de 500 metros y en el lanzamiento de peso.

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En la primera de las pruebas hubo doblete local en lo más alto de las tablas conjuntas de las carreras sub 10 y sub 12. En la primera, Ezequiel Otero Méndez –Ría Ferrol– se impuso con una mejor marca personal de 1:41.22, mientras que en la segunda fue la pontesa Mireia Díaz López –Olympo– la más rápida, con 1:32.10 para ganar, seguida en la tabla por Sofía Garrido Gimeno –Ferrol Atletismo–.

En el concurso de peso, la medallista nacional Claudia Lendoiro Rey no tuvo rival en sub 14 –9,03 metros–, con su compañero Raúl Rama González haciendo lo propio en su prueba. Su hermano Sergio fue segundo sub 14, una plata que también logró Sara Freire –Ría– en 500 sub 10 con Lola Pedre, tercera.