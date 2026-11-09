Estreno amargo del Basketmi Ferrol ante el Hospitalet

Algunos jugadores del Basketmi, durante el calentamiento Cedida

La fortuna, en esta ocasión, le fue esquiva al Abeconsa Basketmi Ferrol en su estreno en la Liga Bequal. El conjunto de la ciudad naval cayó por un solo punto de diferencia ante el CEM L’Hospitalet-Afaniad Maestrat después de un partido que estuvo disputado hasta la última posesión (53-52).

Después de tener que aplazar su debut en la competición liguera durante una semana, el equipo entrenado por Paula Vidal propició que saliesen con mucha más energía y ganas de lo que es habitual, pues llevaban mucho tiempo queriendo competir. Su rival se contagió también de ese espíritu y ambos brindaron unos primeros compases de vértigo y en el que ambos equipos estaban muy igualados. Esa fue la tónica durante el resto del encuentro, pues nadie quería marcharse de allí con una derrota.

Ambos conjuntos lucharon cada bola como si fuese la última, haciendo un gran esfuerzo, especialmente un Basketmi que tenía muchas bajas. Aun así, eso no importó, pues seguían en el partido, aunque perdieron algo de ventaja en el marcador. Eso les impulsó en el último parcial para buscar esa remontada y celebrar su primer triunfo, uno que estuvo a punto de llegar en la última posesión del encuentro, pero el lanzamiento que intentó João Miguel Pinto no quiso entrar y el cuadro ferrolano perdió por un solo punto y de la manera más dolorosa.

Aun así, a pesar de esa tristeza, todos los jugadores se sintieron satisfechos, pues realizaron un gran trabajo y saben que si siguen así, puede llevarse muchos triunfos en una temporada que acaba de empezar.