Dos victorias y la Puerta del Dique para Rugby Ferrol y Fendetestas

Los ferrolanos, celebrando una de sus anotaciones Daniel Alexandre

Jornada redonda, o en este caso ovalada, para Rugby Ferrol y Fendetestas de As Pontes. Las dos formaciones locales cerraron la cuarta jornada de la Primera Autonómica con sendos triunfos ante el Muralla de Lugo y el CRAT B de A Coruña, respectivamente.

En el caso de la formación ajedrezada, esa victoria llegó en A Malata y, además, supuso un doble premio, ya que en juego estaba también el recién creado Trofeo do Norte, con la Puerta del Dique como recompensa. El conjunto de Chester se impuso en el verde de la ciudad naval por 30-21 en “el mejor partido que hemos jugado esta temporada y ante el mejor rival” y que se resolvió en la segunda mitad.

Fueron los anfitriones los que abrieron el marcador de la mano de Antonio Sanesteban, con ensayo y posterior transformación, con los lucenses igualando poco después. Unos primeros minutos de gran ritmo, un auténtico toma y daca entre ambos conjuntos en el que ganó el Rugby Ferrol, con un último ensayo de Antón del Río y conversión –de nuevo del pateador Bruno Fernández– poco antes del descanso (24-21).

Un acierto que bajó en el segundo tiempo, lo que, junto con las pérdidas de los lucenses, terminaron de cimentar el triunfo ajedrezado, que remató con dos golpes de castigo para el 30-21 final, sin que los visitantes pudiesen aprovechar una superioridad numérica tras dos expulsiones temporales. Un triunfo liguero en un “partido muy competido, muy físico y a la vez vibrante”, señalaba Chester, y una puerta que se quedaron en A Malata, si bien este trofeo tendrá su segunda vuelta a finales de enero en campo lucense con la Muralla como caramelo.

Por su parte, el Fendetestas celebró en A Torre su primer triunfo liguero ante el CRAT B, por un marcador de 31-48. Los ponteses tuvieron que darle la vuelta al marcador en una segunda mitad en la que estuvieron muy acertados y lo hizo gracias a la mejoría en las fases estáticas del juego, dominando más la melé y la touche. El grupo de la villa supo entonces gestionar su renta ante un rival herculino muy correoso, destacando en este duelo una mayor continuidad en el ataque pontés, aunque el CRAT B siempre vigilaba. Ahora, el Fendetestas se pone de deberes el trabajo en defensa de cara al domingo ante Pontevedra.