Doblete de platas y bronces para Alberto López y Marcos López

Los del Beni Gym, con sus medallas Cedida

Con cuatro medallas regresaron de Madrid Alberto López Torreiro y Marcos López Balado tras su buena actuación en el Campeonato del Mundo ISKA de kickboxing celebrado en Aranjuez. Los deportistas del Beni Gym Sport de Narón destacaron en Aranjuez tanto en el cuadro sénior como en el máster.

En el primero de los grupos, Alberto, en -80 kilos pointfight, superó al jamaicano Adrian Moore, si bien ya en la final cayó ante el alemán Pablo Zwißler. En la cita de lightcontact comenzó desde cuartos, ganando al polaco Przemyslaw, aunque se despidió en semis ante el, a la postre, campeón Ayman Taher, de Alemania.

Por su parte, el veterano Marcos terminó asimismo con una plata y un bronce en su maleta. Su segunda posición llegó en K-1, alcanzando la final tras ganar en semis al irlandés Diarmuid Maher, en un último combate ajustado que se llevó el rumano Prian Tudor. En light volvió con un bronce en un grupo que quedó reducido a tras competidores y en el que su traspié ante el inglés Welz le privó de un resultado mejor, si bien se colgó el bronce.